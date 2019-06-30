Минобороны создаст cобственную киностудию в парке «Патриот»

Минобороны России создает собственную киностудию, которая будет размещаться в подмосковном парке «Патриот». Об этом в воскресенье, 30 июня, министр обороны Сергей Шойгу сообщил в интервью телеканалу «Звезда».

Шойгу отметил, что в Минобороны поступают предложения снимать исторические картины, к примеру о Первой мировой войне. Однако в ведомстве решили снимать художественные фильмы о современной армии и «сегодняшних героях, противостоящих чудовищному монстру — международному терроризму». Съемки будут проходить в парке в Кубинке, а также на отдельных площадках в Москве.

Заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Андрей Картаполов в беседе со СМИ отметил, что в ближайшее время будут сняты фильмы об успехах России в борьбе с терроризмом в Сирии.

Минобороны объявило о желании открыть собственную киностудию для производства фильмов еще в марте. Тогда сообщалось, что задачей студии будет создание фильмов об армии, поскольку на фоне достаточного объема картин о войне этот сегмент не отличается изобилием.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



