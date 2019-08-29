Российский митрополит допустил нарушение закона ради веры

В ситуациях, когда происходит оскорбление христианской веры, можно нарушать закон. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл перед судом по делу православной активистки Оксаны Ивановой, которая стояла с пикетом против против работы Покраса Лампаса, сообщает Znak.com.

«Закон соблюдать надо, он для всех один. Но когда речь идет об оскорблении веры, тут не до этого, наверное», — уточнил епископ. Он назвал Иванову законопослушным гражданином и близким человеком.

По словам митрополита, для церкви оскорбление креста — это больше, чем личное оскорбление. Если бы он был нарисован на стене, то претензий бы не было. «А он сделал на земле, чтобы его попирали ногами», — добавил священнослужитель.

Полицейские задержали Иванову 29 августа за воскресную акцию протеста на площади Первой Пятилетки, где находится работа уличного художника. Вместе с другими активистами она выступает за уничтожение или изменение рисунка, который, по ее мнению, оскорбителен. Женщину обвинили в организации несогласованной акции. В суде она сказала изданию, что «пострадать за веру, за Христа — это честь».

Во время ежегодного фестиваля уличного искусства «Стенограффия» в Екатеринбурге появилась работа Покраса Лампаса в виде креста на красном фоне с черной обводкой, который представлял собой фрагмент манифеста Малевича. Площадка для создания работы была предоставлена мэрией, но после фестиваля коммунальные службы начали укладывать асфальт поверх стрит-арта. Художник вызвался восстановить изображение, но против выступили представители православной общины, которые вышли с одиночными пикетами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!