Российские космонавты перестанут мочиться на автобусы

Из-за отсутствия ширинки в новых скафандрах для экипажа корабля «Федерация» российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса перед отправкой в космос. Эту традицию заложил Юрий Гагарин в 1961 году, пишет РИА Новости.

Гендиректор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков отметил, что из-за особенностей спасательных скафандров «Сокол-М» прервется гагаринская традиция: «Я не знаю, как это будет происходить — у нас ширинки нет. Нужно дополнение в техническое задание».

Традиция перед стартом помочиться на автобус, доставивший космонавтов на место запуска, соблюдается и поныне. Для этого на текущей версии скафандров «Сокол-КВ-2» имеется специальная шнуровка.

В августе сообщалось, что программа создания российского многоразового пилотируемого космического корабля «Федерация» сохранит свое название, однако первый летный образец может получить имя «Орел». В марте глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что перспективный многоразовый пилотируемый космический корабль «Федерация» получит «мужское имя».

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