Пассажир потрогал соседку в самолете и избежал наказания

Пассажирка авиакомпании American Airlines подверглась сексуальным домогательствам со стороны пьяного попутчика на рейсе из Лондона в Даллас. Об этом сообщает Fox News.

По словам путешественницы, сперва сосед по креслу вел себя адекватно, но спустя какое-то время начал отпускать в ее адрес пошлые комментарии. Незнакомец сделал несколько замечаний тому, как она пьет молоко, а затем завопил: «Пожалуйста, не разводись со мной!»

Пассажирка пожаловалась бортпроводникам на поведение попутчика, однако они продолжили подавать ему алкогольные напитки. Затем нетрезвый турист накрыл незнакомку пледом и несколько раз потрогал ее, после чего женщину пересадили на другое место.

В аэропорту Далласа сотрудники правоохранительных органов вывели нарушителя из самолета, однако, как выяснилось позже, ему не предъявили никакого обвинения.

В официальном заявлении представители American Airlines сообщили, что сожалеют о случившемся с пассажиркой рейса Лондон — Даллас. «Если наши бортпроводники замечают незаконные действия на борту, они сообщают об этом сотрудникам правоохранительных органов, и те встречают лайнер в аэропорту. Именно правоохранительные органы должны определять, было ли совершено какое-то преступление на борту», — отметил представитель.

В мае пассажира авиакомпании United Airlines обвинили в сексуальных домогательствах из-за того, что он погладил по ноге рыдающую девушку в самолете. Инцидент произошел на рейсе из Токио в Вашингтон. Житель Массачусетса Георгий Серегин начал трогать 19-летнюю девушку, которая сидела рядом с ним в слезах.

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