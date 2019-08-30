Эксперты объяснили связь между логистикой и ценами на топливо в регионах

Цены на топливо в регионах во многом зависят не столько от доли определенных компаний на рынке АЗС, сколько от логистических факторов. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные ТАСС, комментируя сообщение Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу о росте на рынке АЗС региона количества вертикально-интегрированных компаний (ВИНК).

По данным УФАС по Санкт-Петербургу, присутствие ВИНК на рынке АЗС региона с начала 2019 года увеличилось в 1,5 раза. Заметнее всех выросла доля «Татнефти» — почти в 8 раз — с 1,5 до 11,6 процента. Доля «Роснефти» на рынке Петербурга увеличилась до 26,5 процента, «Лукойл» сохранил долю в 23,6 процента. Кроме того, ведомство пообещало пристально следить за ценами на АЗС «Роснефти» и «Лукойла» в связи с тем, что совокупная доля компаний на рынке превысила 50 процентов.

По мнению генерального директора компании «ИнфоТЭК-Терминал» Рустама Танкаева, ситуация с ценами на топливо в регионах в большинстве случаев зависит не столько от количества АЗС, принадлежащих той или иной компании, их доли на рынке, а от логистических факторов — таких, как удаленность от НПЗ, наличие или отсутствие емкостей для хранения нефтепродуктов. «Очевидно, что затраты на доставку топлива в регион могут составлять значительную долю в цене литра бензина на АЗС. Тут важно, чтобы поставки на региональный рынок велись с ближайших НПЗ», — подчеркнул эксперт.

Если объем поставок в определенный регион с ближайшего НПЗ мал из-за значительной отгрузки автобензина на экспорт, спрос покрывается за счет поставок топлива из других регионов страны, что отражается на ценах АЗС, пояснил Рустам Танкаев.

«В случае с Ленинградской областью и Санкт-Петербургом ближайший производитель — это Киришский НПЗ "Сургутнефтегаза". Значительная часть автобензина с этого завода идет на экспорт в Финляндию, а не на рынок Ленобласти, — отметил он. — Кстати, на ситуацию уже обратили внимание представители ФАС. "Сургутнефтегаз", по данным ФАС, в августе не выполнил план продаж нефтепродуктов на бирже, но при этом компания является основным экспортером топлива за рубеж. Непонятно, почему в этой ситуации бездействует региональное управление ФАС». В подобных ситуациях, по мнению эксперта, региональному управлению ФАС стоит следить за выполнением компаниями планов биржевых торгов.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов полагает, что на внутреннем рынке есть недоработаны регуляторные механизмы, из- за чего некоторые производители нефтепродуктов стремятся по максимуму нарастить экспорт в ущерб внутреннему рынку. «Причем со стороны крупных нефтекомпаний уже звучали предложения о том, как можно восполнить этот пробел. К примеру, предлагалось универсальное решение — ввести лицензии на экспорт нефтепродуктов и включить в них условие пропорциональное поставок на внутренний рынок», — напомнил он.

По мнению эксперта, такое предложение является разумным, «особенно в текущей ситуации, когда поставки на внешний рынок гораздо более прибыльны, чем продажи автотоплива на АЗС внутри страны».

