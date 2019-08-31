Взрыв на химзаводе в Индии унес жизни шести человек

Шесть человек погибли в результате взрыва на химическом заводе в индийском штате Махараштра. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает агентство АНИ.

Более 40 человек пострадали. Причины взрыва пока не известны.

4 мая взрыв прогремел на химическом заводе AB Speciality Silicone в американском городе Уокиган (штат Иллинойс). Тогда сообщалось о четырех пострадавших.

В апреле мощный взрыв произошел на химзаводе в китайской провинции Цзянсу, он унес жизни 47 человек. Всего пострадали 640 человек. После взрыва здание охватил пожар, который перекинулся на соседние заводы. Взрывной волной выбило окна близлежащих домов и школ.

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