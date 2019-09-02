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Беглов пожелал школьникам усвоить главный жизненный урок

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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил школу №147 Красногвардейского района, где поздравил учеников с началом учебного года. Об этом сообщает издание «Невские новости» в понедельник, 2 сентября.

По его словам, главный урок, который дети должны вынести из школьных лет, — научиться тому, что такое хорошо, что такое плохо.

Он также призвал старшеклассников с заботой и любовью относиться к первоклассникам. Беглов уточнил, что первые классы городских школ приняли 67 тысяч человек.

В январе Беглов в ходе визита в Новую Охту поручил достроить местную школу к 1 сентября. Задача выполнена в срок. Учебное учреждение в новом микрорайоне Петербурга имеет бассейн.

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BESLAN, RUSSIA - SEPTEMBER 6: Family and friends of those killed in the school hostage crisis cry over the coffin of a loved one during a mass funeral in the rain September 6, 2004 in Beslan, southern Russia. More than 350 people died after Chechen militant hostage-takers and Russian forces began a firefight that ended violently for more than 1200 held captive inside the school for three days. (Photo by Scott Peterson/Getty Images)

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BESLAN, RUSSIA - SEPTEMBER 6: Family and friends of those killed in the school hostage crisis cry over the coffin of a loved one during a mass funeral in the rain September 6, 2004 in Beslan, southern Russia. More than 350 people died after Chechen militant hostage-takers and Russian forces began a firefight that ended violently for more than 1200 held captive inside the school for three days. (Photo by Scott Peterson/Getty Images)«Родители с оружием в руках лезли туда, готовые умереть»
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