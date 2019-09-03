Лукашенко объяснил отсутствие контроля за интернетом боязнью санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался на тему государственного контроля за интернетом. Об этом сообщает TUT.BY.

«У Белоруссии как у суверенной страны есть собственное мнение на тему моральных, этических, правовых границ свободы интернета», — заявил он. Белорусский лидер сообщил, что в республике интернет не ограничивают, хотя, по его мнению, надо бы это делать.

Отсутствие контроля за доступом к сети глава государства объяснил нежеланием вновь попасть под западные санкции. «Мы пока не знаем, как сделать так, чтобы цивилизованное общество снова не подвергло нас санкциям, поэтому мы пока не трогаем интернет. Время терпит», — подчеркнул Лукашенко.

С 24 января 2018 года в Белоруссии заблокирован оппозиционный сайт «Хартия 97». Решение об этом приняло министерство информации «в связи с размещением на ресурсе информации, распространение которой запрещено статьей 38 закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации“».

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