Принц Гарри испугался возможности подданных заглянуть под юбку королевы

Герцога Сассекского Гарри обеспокоил зеркальный пол, который его двоюродный брат Питер Филлипс намеревался установить на своей свадьбе десять лет назад. Об этом рассказал журналист и бывший королевский эксперт Дункан Ларкомб (Duncan Larcombe). Его слова публикует The Sun.

В своей книге о принце Гарри Ларкомб привел диалог, который состоялся между ним и герцогом вскоре после церемонии.

«У кого-то возникла блестящая идея сделать зеркальный танцпол на вечеринке, вы представляете, какое это сумасшествие?» — возмутился тогда Гарри. Услышав это, журналист спросил, переживает ли принц за то, что гости смогут заглянуть под платье его бывшей девушке Челси Дэви. «Забудьте о Челси, я волнуюсь за свою бабушку [королеву Елизавету II]», — ответил герцог Сассекский.

Старший сын принцессы Анны Питер Филлипс женился на канадке Отем Келли в мае 2008 года. На церемонии бракосочетания в Виндзоре присутствовали около 400 человек.

В августе Дункан Ларкомб заявил, что принц Гарри рискует потерять репутацию народного любимца. Он отметил, что принц и его супруга Меган Маркл переходят от одной «пиар-катастрофы» к другой. Эксперт напомнил о том, что герцоги Сассекские для возвращения из отпуска использовали частный самолет, хотя раньше принц Гарри мог свободно путешествовать бюджетными авиалиниями со своими друзьями.

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