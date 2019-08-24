Принца Гарри окрестили «лицемерным и слегка растерянным»

Принц Гарри рискует потерять репутацию народного любимца, заявил королевский эксперт Дункан Ларкомб в беседе с The Sun.
Он отметил, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл переходят от одной «пиар-катастрофы» к другой. Ларкомб напомнил о том, что герцоги Сассекские для возвращения из отпуска использовали частный самолет, хотя раньше принц Гарри мог свободно путешествовать бюджетными авиалиниями со своими друзьями.
«Он [принц Гарри] был народным принцем, теперь он стал каким-то лицемерным, слегка растерянным принцем. Из-за этого он потеряет свою популярность, и это трагедия, потому что я считаю его отличным парнем», — сказал Ларкомб.
В августе принц Гарри и Меган Маркл подверглись критике в социальных сетях за безответственность в отношении окружающей среды. На частном самолете, оборудованном креслами-кроватями, баром, Wi-Fi и индивидуальными дисплеями развлекательной системы, пара вернулась домой из отпуска.
Меган Маркл раскритиковали за безответственность в отношении окружающей среды. За 11 дней герцогиня Сассекская совершила четыре перелета на частных самолетах, которые в пересчете на каждого перевезенного пассажира выбрасывают в атмосферу в семь раз больше диоксида углерода, приводящего к парниковому эффекту.