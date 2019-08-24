Принца Гарри окрестили «лицемерным и слегка растерянным»

Принц Гарри рискует потерять репутацию народного любимца, заявил королевский эксперт Дункан Ларкомб в беседе с The Sun.

Он отметил, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл переходят от одной «пиар-катастрофы» к другой. Ларкомб напомнил о том, что герцоги Сассекские для возвращения из отпуска использовали частный самолет, хотя раньше принц Гарри мог свободно путешествовать бюджетными авиалиниями со своими друзьями.

Материалы по теме Назло всем Принц Гарри женился на актрисе-мулатке. Им не помешали ни традиции, ни скандалы

«Он [принц Гарри] был народным принцем, теперь он стал каким-то лицемерным, слегка растерянным принцем. Из-за этого он потеряет свою популярность, и это трагедия, потому что я считаю его отличным парнем», — сказал Ларкомб.

В августе принц Гарри и Меган Маркл подверглись критике в социальных сетях за безответственность в отношении окружающей среды. На частном самолете, оборудованном креслами-кроватями, баром, Wi-Fi и индивидуальными дисплеями развлекательной системы, пара вернулась домой из отпуска.

Меган Маркл раскритиковали за безответственность в отношении окружающей среды. За 11 дней герцогиня Сассекская совершила четыре перелета на частных самолетах, которые в пересчете на каждого перевезенного пассажира выбрасывают в атмосферу в семь раз больше диоксида углерода, приводящего к парниковому эффекту.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!