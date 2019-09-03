Власти Подмосковья отчитались о ремонте дорог

Ремонт дорог полностью завершили в 14 городских округах Московской области, проинформировал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. Его цитирует РИАМО во вторник, 3 сентября.

«Так, в муниципалитетах отремонтировано дорожное покрытие протяженностью более 400 километров. Всего сегодня в регионе отремонтировано более 1,8 тысячи дорог протяженностью более 2,1 тысячи километров, то есть почти 90 процентов от общего плана», — рассказал Гержик.

По его словам, наибольший объем работ выполнен в Мытищах, Сергиевом Посаде, Ступине и Шаховской.

Ранее во вторник Гержик сообщил, что до конца года планируется запуск

десяти крупных дорожных инфраструктурных объектов. На эти цели из областной казны было выделено 26 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев положительно оценил работу по модернизации дорожно-транспортной сети.