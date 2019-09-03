10 крупных дорожных объектов запустят в Подмосковье до конца года

Десять крупных дорожных инфраструктурных объекта запустят в Подмосковье до конца года, заявил региональный министр транспорта Алексей Гержик. Его слова приводит РИАМО во вторник, 3 сентября.

Речь идет о шести дорогах и развязках, трех путепроводных мостах и одном надземном пешеходном переходе. Министр утончил, что в объекты вложено 26 миллиардов рублей, их общая протяженность составляет более 30 километров.

Среди строений он выделил развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске, мост в Щелкове, дорога до микрорайона Конкурсный в Сергиевом Посаде.

В июне губернатор Андрей Воробьев сообщил, что комплексное обустройство дорог позволило существенно сократить в Подмосковье смертность в результате ДТП. По его словам, власти региона уделяют пристальное внимание вопросам развития дорожно-транспортной сети.

