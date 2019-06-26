Воробьев рассказал о комплексном обустройстве дорог

Комплексное обустройство дорог позволило существенно сократить в Подмосковье смертность в результате ДТП, заявил губернатор Андрей Воробьев. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 26 июня.

«За последние пять лет мы практически на 43 процента снизили смертность в результате ДТП, в этом году идем темпом — минус 10 процентов по сравнению с 2018 годом», — сказал глава региона по итогам заседания Госсовета под председательством президента Владимира Путина.

Он подчеркнул, что предстоит еще много работы, в частности, необходимо исключить опасные участки дороги, разделить полосы, сделать освещение.

«По президентской программе развития московского транспортного узла мы делаем переезды, расширяем дороги. Я очень надеюсь, что это замечают наши жители», — добавил Воробьев.

В ходе мероприятия глава государства поручил региональным властям разработать реалистичную дорожную программу, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года. Путин также посетовал на то, что дорог высокого качества в России по-прежнему мало.