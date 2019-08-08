Власти Подмосковья отчитались о ходе голосования по ремонту дорог на «Доброделе»

За ремонт дорог на подмосковном портале «Добродел» проголосовали уже 11 тысяч жителей, голосование проходит с 12 июля до 31 августа, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру».

«Наибольшую активность проявили жители городских округов Кашира и Егорьевск, где проголосовали более 900 человек в каждом, Луховицы — свыше 860 человек, Ленинский — более 670 человек и Краснознаменск — свыше 600 человек», — отметил министр.

Он напомнил, что в голосовании участвуют более 1,2 тысячи участков автодорог. Самые популярные по итогам голосования объекты внесут в программу ремонта на следующий год.

Жители участвуют в формировании программы ремонта автодорог Подмосковья на портале «Добродел» с 2017 года. Всего за два года в области привели в порядок свыше 700 областных дорог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал, что жители должны иметь возможность влиять на облик региона. По его словам, горожане активно участвуют в обсуждении программ благоустройства, особенно подъездов многоквартирных домов и парков.