Воробьев проинспектировал строительство дороги вокруг Сергиева Посада

Открытие объездной дороги избавит центр города Сергиев Посад от заторов и транзитного транспорта, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на объекте. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 18 июля.

«Сергиев Посад — очень популярный город, особенно в праздники.(...) Жители требовали объездную дорогу. В 2014 году мы начали поэтапно делать объезд — это почти 12 км. Сейчас уже финальная стадия», — сказал он.

По словам Воробьева, дорога откроется уже ноябре-декабре. «Это позволит освободить центр и дальше уже делать его пешеходным, удобным для жителей», — подчеркнул он.

Местный житель, автомобилист Дмитрий Исаенко отметил важность транспортной инфраструктуры для горожан. По его словам, горожане очень ждали реализации данного проекта.

Расчетная скорость движения новой 4-полосной трассы составит 80 км/ч. Работы ведутся одновременно на всех участках, готовность составляет более 80 процентов, уточнили в пресс-службе областного правительства.