Построившего особняк на деньги учеников директора школы отправили в тюрьму

В Москве вынесен приговор Константину Петрову — бывшему директору гимназии №1317, собиравшему с родителей учеников деньги якобы на школьные нужды. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Петров открыл на базе школы некий «Фонд поддержки образования» и заставил родителей вносить в него деньги, которые, по легенде, должны были тратиться на ремонт классов, отделку стен, потолков, поддержку секций, кружков или внеклассных мероприятий. В реальности средства директор присваивал и за годы руководства гимназией стал долларовым миллионером.

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Поначалу аферист тщательно скрывал преступную деятельность, но со временем утратил осторожность: построил в Наро-Фоминском районе дорогостоящий дом с фасадом, отделанным позолотой. Внутри сотрудники правоохранительных органов при обыске увидели мебель из кожи экзотических животных и шикарно оформленный бассейн — стены купальни были расписаны в стиле мастеров эпохи Возрождения.

Самому директору удалось скрыться от следствия, в течение семи лет он находился в федеральном розыске и был задержан в квартире своей матери в марте 2018-го. Москвич прятался в шкафу.

Суд признал Петрова виновным по двум статьям — «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и «Превышение должностных полномочий». Бывший школьный директор проведет четыре года в колонии общего режима.

В июне текущего года жители Новосибирска пожаловались, что в местных школах №41 и №82 требуют деньги за переход в старшие классы. При этом в одной из школ классная руководительница назвала поборы «традицией, которая идет из года в год».

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