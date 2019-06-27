Российских школьников заставили платить за переход в 11-й класс

Жители Новосибирска пожаловались, что в одной из местных школ требуют деньги за переход в старшие классы. Видеозапись с встречи опубликовали в сообществе «Инцидент.Новосибирск» во «ВКонтакте».

На записи видно, что родители не допущенных до перехода в старшую школу учеников пытаются спросить у директора, на каком основании это произошло. Кто-то из них говорит: «Хотите, я перед вами на колени встану? Ну возьмите ребенка».

Ученица девятого класса школы №41 Ксения рассказала корреспонденту «Комсомольской правды», что ее классная руководительница объявила о «традиции, которая идет из года в год». По словам девушки, ученики, которые переходят в 10 класс, должны сдать по тысяче рублей «на нужды школы». В школе Ксении также набирали два профильных класса по 25 человек — математический и исторический. Для перехода в них нужно было пройти собеседование, однако на многих детей давили, чтобы они отказались.

Местная жительница Екатерина С., мать одного из учеников школы №82 в Дзержинском районе, рассказала, что за переход в 10 класс от родителей потребовали по пять тысяч рублей за год, и столько же при переходе в 11-й. Кроме того, для старшей школы сделали два профильных класса, куда отбирают по собеседованию. С условием оплаты взяли тех, кто учился нормально, остальным «указали на дверь», сообщила Екатерина «НГС.Новости».

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В школе объяснили, что оплата нужна для «материально-технического обеспечения профильных классов» в связи с углубленным изучением предметов. 27 июля родителей попросили написать заявление. Отказ в обычном, непрофильном, классе не аргументировали ничем, добавила Екатерина. Родители школьников собрали подписи и отправили в разные инстанции, в том числе депутатам и в районный отдел образования.

Директор школы №82 Елена Минаева сообщила «НГС Новости», что платежные реквизиты, которые выдали родителям, нужны для добровольного взноса в фонд школы. По словам Минаевой, фонд содействия школы существует более 10 лет, его создали сами родители. «Это абсолютно добровольные пожертвования, которые никак не связаны ни с какими зачислениями, поступлениями, обучением детей, это противоречащие друг другу вещи совершенно», — утверждает директор.

Минаева также подтвердила введение профильных классов в старшей школе по федеральным стандартам. По ее словам, профили выбирают при помощи анкет по запросам учащихся. При этом если какие-то «слабые» дети не вписываются в профильный класс, для них не смогут создать универсальный, объяснила директор.

Проведение собеседований — нормальная практика, утверждает министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. По его словам, если профильный класс математический, туда нельзя взять ребенка с «двойкой» по математике. В случае если ученик никуда не поступил, его обязана взять другая школа — для этого родители должны обратиться в муниципалитет. Если родители сталкиваются с поборами, им следует обратиться в департамент образования.

Следственный комитет в Новосибирске начал проверку по части 1 статьи 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). Прокуратура также начала проверку в школе №82.

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