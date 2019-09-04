США заполонят Тихий океан пусковыми установками THAAD

Daily Military Defense / YouTube

Агентство по противоракетной обороне (ПРО), Агентство эксплуатационных испытаний системы ПРО и Сухопутные войска (СВ) США провели 29-30 августа очередные тесты мобильного наземного комплекса противоракетной обороны (ПРО) Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Соответствующее видео опубликовано каналом Daily Military Defense на YouTube.

Согласно Defence Blog, в ходе испытаний THAAD на атолле Кваджалейн (Маршалловы Острова) в Тихом океане успешно обнаружил, отследил и перехватил цель. Как отмечает издание, проведенный тест позволил запустить противоракеты дистанционно (без непосредственного присутствия оператора на пусковой установке), что «значительно расширяет возможности размещения пусковых установок и увеличивает обороняемое пространство».

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В мае ВВС США выпустили видео, в котором показано, как B-2 Spirit друг за другом сбрасывает две корректируемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), которые впоследствии поражают условные наземные цели.

В том же месяце «Военное обозрение» написало, что развертывание американского комплекса ПРО в Девеселу (Румыния) обусловлено неспособностью России подавить работу радара Ground Based Radar (GBR), который «сможет предоставить операторам комплекса THAAD непаханое поле возможностей в плане сканирования воздушного пространства над Крымом и Краснодарским краем на предмет воздушного перемещения военно-транспортной и стратегической авиации ВКС [Воздушно-космических сил] России».

Подвижный комплекс противоракетной обороны THAAD предназначен для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Поражение цели осуществляется путем кинетического перехвата. Головным разработчиком THAAD выступает американская военно-промышленная компания Lockheed Martin. Система серийно выпускается с 2008 года. Радар THAAD допускает использование для целеуказания противоракет системы ПРО MIM-104 Patriot.

В настоящее время СВ США эксплуатируют THAAD в Польше, Румынии, Южной Корее и Японии. Планируют приобретение такого комплекса ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия.

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