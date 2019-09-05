В Киеве заявили о присутствии «агентов Кремля» в СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) за последние пять лет не смогла очиститься от «агентов Кремля». Такое мнение в интервью изданию «Гордон» высказал бывший заместитель главы СБУ генерал-майор Александр Радецкий.
По его словам, «российские агенты» по-прежнему присутствуют в рядах сотрудников СБУ. При этом он затруднился назвать их число, отметив, что количественный показатель не играет ключевую роль. «Достаточно одного агента Кремля, но на топ-должности в государстве, — и все, он нанесет вреда гораздо больше, чем десятки и сотни агентов», — сказал Радецкий.
Он отметил, что по сей день высшие должности в СБУ занимают люди, которые были назначены еще при президенте Викторе Януковиче, а они, в частности, отвечают за боевые арсеналы на Украине.
О наличии «агентов Кремля» заявлял в 2017 году тогдашний депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко. По его словам, в первую очередь к ним относятся люди, которые имеют с Россией бизнес, общую недвижимость или общее прошлое.
Отношения между Россией и Украиной обострились в 2014 году после смены власти в Киеве. Украинская сторона считает Москву ответственной за вооруженный конфликт на юго-востоке страны, а также за референдум в Крыму, после которого полуостров стал частью России. Кремль отвергает все обвинения.