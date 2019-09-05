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Трамп напугал американцев неправильной картой урагана

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп дезинформировал своих граждан по поводу движения урагана «Дориан» — он заявил, что тот затронет штат Алабама, и сослался при этом на неверную карту. Об этом сообщает Politico.

На фотографии из Овального кабинета видно, что к графику, который демонстрирует американский лидер, добавлена черным маркером дополнительная линия — так, чтобы стихийное бедствие затрагивало Алабаму. Однако, как отмечает издание, этому штату на самом деле ничего не угрожало. Это выяснилось не сразу, но президент продолжал говорить об опасности и после того, как оказалось, что ее нет.

В разговоре с журналистами Трамп защищал свои заявления и утверждал, что изначальная вероятность того, что шторм затронет Алабаму, составляла 95 процентов. Впоследствии выяснилось, что она не превышала 11 процентов, и метеорологи знали об этом еще в пятницу, 30 августа.

Как подчеркивают авторы Politico, главу США кто-то ввел в заблуждение, и этого человека стоит найти, ведь сообщение заведомо ложных сведений о стихийных бедствиях карается по закону.

Президент, впрочем, заявил, что возмущение медиа этим инцидентом — очередной пример направленных против него фейковых новостей.

5 сентября Трамп опубликовал на своей странице в Twitter карту с прогнозом, на которой «Дориан» действительно затрагивает штат Алабама, и подписал, что принимает извинения от авторов опубликованных «фейков».

Ранее стало известно, что на Багамах из-за урагана погибли по меньшей мере 20 человек. Предполагаемый ущерб от удара стихии по одним только Багамским островам может составить от 25 до 40 миллиардов долларов. В преддверии урагана власти Южной Каролины, Джорджии и Флориды объявили эвакуацию более миллиона человек.

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