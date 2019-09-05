Овечкин раскрыл детали создания в Подмосковье детского турнира

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о создании в Подмосковье детского хоккейного турнира Ovi Cup. Его слова приводит издание matchtv.ru в четверг, 5 сентября.

По его словам, в разговоре с губернатором Московской области Андреем Воробьевым возникла идея о создании соревнования. «Моя мама тоже очень сильно помогла в этом плане», — добавил он.

17 августа Андрей Воробьев и трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин дали старт финальному матчу турнира OвиCup на ледовой арене имени Владимира Петрова в Красногорске. Глава региона отметил, что турнир уже становится традиционным.

В свою очередь Александр Овечкин сообщил о желании сделать соревнование международным.

В финале встретились ЦСКА и «Салават Юлаев», игра завершилась со счетом 7:0 в пользу столичной команды. Победителям соревнований вручен главный кубок и приз от Федерации хоккея Московской области — микроавтобус на 15 мест. Всего в турнире принимали участие 12 команд из восьми регионов.