Зеленский анонсировал обмен заключенными с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными с Россией состоится в ночь на субботу, 7 сентября. Его слова передает «Интерфакс».

Как сообщается на неофициальном Twitter-аккаунте Зеленского, обмен состоится в формате 35 на 35 или 42 на 40. Все, кого должны обменять, доставлены в пункты обмена по состоянию на 18:00 пятницы, 6 сентября. Официального подтверждения этой информации от пресс-службы украинского президента пока что нет.

Ранее Украина отказалась передавать России Руслана Гаджиева — уроженца Адыгеи, участвовавшего в боях за Дебальцево в качестве добровольца — в рамках обмена удерживаемыми лицами. До этого стало известно, что украинская сторона исключила одного гражданина России из списков на обмен, однако не назвал его имени.

Обмен между Россией и Украиной ожидался 30 августа, однако он не состоялся, по неизвестной причине. После этого в Киеве заверили, что все идет планово и процедура обмена находится в стадии согласования. До настоящего момента в официальных комментариях обеих сторон ни разу не упоминалась ни точная дата передачи заключенных, ни фамилии тех, кто входит в списки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!