Назван состав жюри премии Urban Awards 2019

В состав жюри премии Urban Awards 2019 вошли 32 человека — топ-менеджеры девелоперских компаний, архитектурных бюро, независимые эксперты и журналисты. Об этом говорится в заявлении организатора премии, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В жюри вошли 14 топ-менеджеров — это руководители компаний «Инград», «Галс-Девелопмент», Группа ПСН, ГК «Пионер», ГК «Ташир», ГК «ИНТЕКО», IKON Development, ГК «Основа», а также ООО «Стадион Спартак», ООО «БЭЛ Девелопмент», ГК «МИЦ», Группа «ЛСР», Wainbridge и «Донстрой».

Кроме того, в состав жюри включили пятерых руководителей архитектурных компаний и мастерских (SPEECH, ABD architects, GREN, T+T Architects и Национального агентства по архитектуре и градостроительству). Пятеро членов выступят в качестве независимых экспертов — это представители «Авито Недвижимость», брокерско-консалтинговой компании «ТОП Идея», департамента ипотечного кредитования банка ВТБ, управления продаж продуктов благосостояния Московского банка Сбербанка России и подразделения систем кондиционирования, вентиляции и отопления на территории РФ и СНГ «Мицубиси Электрик (РУС)».

Оценивать работы помимо этого будут консультанты и риелторы от «S.A. Ricci жилая недвижимость», Knight Frank и Whitewill, а также журналисты ведущих российских СМИ, таких как РБК, Business FM, «Интерфакс», ТАСС, «Московская Перспектива».

Urban Awards — ежегодная премия в области жилой городской недвижимости, которая вручается уже 11 лет. Премия направлена на развитие рынка посредством создаваемой конкуренции.

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