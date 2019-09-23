Началось голосование по выбору лауреатов премии Urban Awards 2019

Началось голосование членов жюри московской премии Urban Awards 2019. В этом году жюри традиционно поделены на два комитета: по оценке жилья комфорт-класса, и второй — бизнес, премиум, элит-классы. Всего экспертам предстоит оценить 100 номинантов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Жюри оценивают объекты по 10 основным критериям, среди которых: местоположение, материалы строительства, архитектурные решения, проектные решения (высота потолков, площади квартир и прочее), техническое оснащение дома, наличие парковочных мест, организация безопасности комплекса, инфраструктура новостройки и района, территория дома (внутренние дворы), соотношение цена/качество.

Кроме этого, эксперты рассматривают опыт работы застройщика, динамику строительства и проверяют документацию. Онлайн голосование жюри продлится до 26 сентября. Следующий этап голосования — выезды на готовые объекты — запланирован на октябрь. Финальное заседание состоится в начале ноября.

Urban Awards — ежегодная премия в области жилой городской недвижимости, которая вручается уже 11 лет. Премия направлена на развитие рынка посредством создаваемой конкуренции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!