Названы лучшие ночные перекусы для худеющих

Правильные вечерние и ночные перекусы полезны для худеющих и людей с диабетом. К такому выводу пришли зарубежные диетологи, передает портал food.news.

По их мнению, поздним вечером нужно есть белковую пищу с минимальным содержанием жира, поскольку она помогает стабилизировать ночной уровень сахара в крови. К таким продуктам относятся яйца вкрутую, огурцы, морковь, греческий йогурт без сахара, также можно позволить себе немного миндаля или грецких орехов. Худеющим женщинам порекомендовали ужинать небольшим стейком с овощным гарниром.

Белковая пища, содержащая полезные жиры и немного углеводов, ограничит выброс глюкозы в кровь и поддержит ее низкий уровень в течение ночи и с утра, подытожили диетологи.

Ранее бывшая участница американской поп-группы Pussycat Dolls и модель Эшли Робертс раскрыла секрет похудения с помощью пиццы. Роберт призналась, что держит себя в форме благодаря пицце, которую принято считать вредной для фигуры.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!