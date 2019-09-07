Российских журналистов и наблюдателей обстреляли

Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Натаров в своем Facebook-аккаунте.

По его словам, инцидент произошел ранее в субботу, 7 сентября. Автобус с людьми направлялся в республиканский парламент. «Очевидно, что таким способом определенные политические силы хотят помешать нашим наблюдателям и журналистам проконтролировать ход завтрашних выборов в Республике Тыва», — добавил Натаров.

Он также рассказал, что полиция начала поиски злоумышленников. Кроме того, информация о случившемся направлена министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, отметил депутат.

В воскресенье, 8 сентября, в России пройдут выборы в 85 регионах. Граждане страны будут выбирать губернаторов, депутатов законодательных органов субъектов и муниципалитетов, переизбирать депутатов Государственной Думы и региональных парламентов по одномандатным округам.

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