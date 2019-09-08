Дети присягнули на верность главе ДНР

@den_kazansky / Twitter

Дети самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) присягнули на верность главе государственного образования Денису Пушилину. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте украинского журналиста Дениса Казанського.

На кадрах видно, как стоящие с факелами дети повторяют клятву: «Клянусь я честью и душой республике служить. Клянусь всем сердцем и судьбой командой главы быть. Клянусь, что сделаю я все, чтоб Донбасс великим возродить. И в сердце у меня Россия — в Украину не вернусь». Журналист уточняет, что текст клятвы произносит «гражданин России Алексей Муратов» — руководитель центрального исполкома «Донецкая республика».

О том, где и когда прошло снятое на видео мероприятие, не сообщается.

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