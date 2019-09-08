В Конгрессе США обвинили армию в нежелании говорить об НЛО

Военно-морские силы США отказываются предоставлять законодателям подробную информацию о контактах с неопознанными летающими объектами (НЛО). Об этом со ссылкой на члена комитета по национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Марка Уокера сообщает газета Politico.

Депутат-республиканец Уокер рассказал журналистам, что в июле этого года отправил министру ВМС Ричарду Спенсеру письмо, в котором запросил информацию о расследовании контактов с НЛО и вещественные доказательства этих контактов. В ответном письме было сказано, что военное ведомство «относится к таким сообщениям очень серьезно, продолжает фиксировать такие случаи и тщательно их расследовать».

Политик однако заявил, что огорчен нежеланием ВМС делиться с его комитетом более подробной информацией об НЛО. «Вызывает разочарование отсутствие ответов на конкретные вопросы об угрозе, которую может представлять технологически превосходящий объект в воздушном пространстве Соединенных Штатов», — приводит издание его слова.

В апреле этого года стало известно, что командование ВМС США решило разработать форму отчетности для летчиков, которые заметили НЛО. Это позволит систематизировать процесс сбора и анализа необъяснимых наблюдений.

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