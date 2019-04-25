США начнут по-новому следить за НЛО

Военно-морские силы (ВМС) США разрабатывают форму отчетности для пилотов, которые заметили неопознанные летающие объекты (НЛО). Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что новая директива позволит систематизировать процесс сбора и анализа необъяснимых наблюдений.

Представитель ВМС рассказал, что военные не говорят о контактах с инопланетянами, однако в последние годы несколько раз сообщалось о случаях вторжения неопознанных самолетов в воздушное пространство США. «В целях безопасности ВМС и ВВС США расследуют каждый из этих случаев», — отметил собеседник агентства.

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По информации Politico, в отчетах вместо термина «неопознанный летающий объект» (UFO) будет введен термин «необъяснимое воздушное явление» (UAP). Собеседник издания отметил, что новая система позволит проанализировать весь имеющийся объем информации.

В декабре 2017 года сообщалось, что Министерство обороны США потратило несколько десятков миллионов долларов на программу изучения аэрокосмической угрозы, подразумевавшую наблюдение за НЛО. Программа проводилась с 2007-го по 2012 год и не афишировалась Пентагоном. В ее рамках исследовались летающие объекты, действия которых не вписывались в общеизвестные законы физики.

В январе 2016-го ЦРУ рассекретило сотни документов, посвященных расследованию наблюдений НЛО по всему миру. Документы подводят итоги расследований агентства, посвященных НЛО, вплоть до 1978 года. Основная масса архивных материалов посвящена наблюдениям, сделанным с конца 1940-х и в 1950-х годах.

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