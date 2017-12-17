Пентагон потратил миллионы долларов на изучение НЛО

Министерство обороны США потратил несколько десятков миллионов долларов на программу изучения аэрокосмической угрозы, подразумевавшую наблюдение за НЛО. Об этом пишет газета The New York Times.

Программа проводилась с 2007 по 2012 годы и не афишировалась Пентагоном. В ее рамках исследовались летающие объекты, поведение которых не вписывалось в общеизвестные законы физики. Известно, что специалисты изучали овальный летающий объект, который в 2004 году у берегов Калифорнии преследовали два истребителя F/A-18F ВМС США.

Проект был запущен после того, как основатель компании Bigelow Aerospace Боб Бигелоу, заявлявший, что Землю посещают инопланетяне, убедил в ее необходимости сенатора-демократа Гарри Рейда. Официальной причиной закрытия программы стала «экономия бюджетных средств».

В январе 2016 года сотни документов, посвященных расследованию наблюдений НЛО по всему миру, рассекретило ЦРУ. Документы подводят итоги расследований агентства, посвященных НЛО, вплоть до 1978 года. Основная масса архивных материалов посвящена наблюдениям, сделанным с конца 1940-х и в 1950-х годах.

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