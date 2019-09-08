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Ресторан знаменитого повара-мема оказался под угрозой продажи

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Турецкий миллиардер Феррит Шахенк намерен продать часть своих активов в компании Dogus Holding в рамках реструктуризации задолженности перед банками. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, к концу 2020 года компания планирует сократить задолженность с 2,3 до 1,5 миллиарда евро за счет продажи активов. По словам Шахенка, Dogus Holding будет внимательно следить за тем, чтобы реструктуризация долга не привела к ослаблению позиций компании на рынке. О том, какие именно активы планируется продать, не сообщается.

В начале 2018 года сообщалось, что сеть стейк-хаусов Nusr-Et, основанная знаменитым в интернете турецким поваром и мясником Нусретом Гекче по прозвищу Salt Bae, выйдет на лондонскую фондовую биржу в составе инвестиционного пакета Dogus Holding. Компания также планировала выделить ресторанный бизнес в отдельное подразделение.

Нусрет Гекче получил известность в январе 2017 года, когда опубликованная им в Twitter видеозапись приготовления стейка стала вирусной и набрала более двух миллионов просмотров за 48 часов. В 2018 году сеть открыла свой первый стейк-хаус в Нью-Йорке, что вызвало новый всплеск интереса к личности Гекче. В настоящее время у него 23,2 миллиона подписчиков в Instagram и около 370 тысяч — в Twitter.

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