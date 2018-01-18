Мясник из мема выйдет на биржу

Сеть стейк-хаусов и бургерных Nusr-Et, основанная знаменитым в сети поваром и мясником Нусретом Гекче по прозвищу Salt Bae, выйдет на лондонскую фондовую биржу в составе инвестиционного пакета турецкой компании Dogus Holding. Об этом сообщает Bloomberg.

Турецкий бизнесмен Феррит Шахенк, владелец Dogus Holding, намерен сделать отдельным подразделением ресторанный бизнес компании. В 2019 году планируется размещение IPO новой фирмы, Dogus Restaurant Entertainment & Management.

В распространенном пресс-службой Dogus Holding заявлении говорится, что у компании «есть различные планы роста в области еды и напитков». В 2018 году планируется «предпринять действия по обеспечению роста» в этом сегменте рынка.

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Нусрет Гекче получил известность в январе 2017 года, когда опубликованная им в Twitter видеозапись приготовления стейка стала вирусной и набрала более двух миллионов просмотров за 48 часов.

В январе 2018 года сеть октрыла свой первый стейк-хаус в Нью-Йорке, что вызвало новый всплеск интереса к личности Гекче. В настоящее время у него 10,6 миллиона подписчиков в Instagram и около 300 тысяч — в Twitter.

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