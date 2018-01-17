Герой мемов откроет ресторан в Нью-Йорке

Турок, прославившийся изящной манерой солить мясо и ставший героем мемов, открывает стейк-ресторан в Нью-Йорке. Нусрет Гёкче назвал заведение в честь присвоенного ему в социальных сетях хештега #saltbae, сообщает Elite Daily.

Заведение откроют в центре Манхэттена, оно может вместить одновременно 150 гостей внутри и еще 80 — на открытой веранде. На вывеске ресторана изображен сам Гёкче в его знаменитой позе в процессе соления мяса.

Турок прославился в начале 2017 года. У его аккаунта в Twitter более 280 тысяч подписчиков со всего мира.

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