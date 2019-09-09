Оценена перспектива беспилотных караванов грузовиков в России

Запуск беспилотных караванов грузовиков по российским автотрассам может значительно снизить себестоимость перемещения по стране товаров. Но в перспективе дальнобойщики могут лишиться работы, пишет газета «Известия».

В России запланирован экспериментальный запуск платунинга. Речь о совместном следовании по загородным трассам 8–25 магистральных грузовиков разных автопроизводителей в караванах, движение осуществляется на коротком расстоянии друг от друга.

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Платунинг активно тестируется в странах ЕС, а также в Китае и США. Этот метод передвижения фур рассматривается как недалекая и вполне реальная альтернатива традиционному способу перевозки грузов дальнобойщиками. Пока что для движения в колоне используют адаптивный круиз-контроль, но шофер еще нужен — в случае опасности он берет управление на себя.

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