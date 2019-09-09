Поднятый на смех из-за нелепой футболки школьник стал знаменитостью

Принт на футболке, за который одноклассники высмеяли школьника, стал официальным символом университета Теннеси. Об этом сообщает New York Post.

Ученик начальной школы Altamonte Elementary School во Флориде пришел на школьный праздник в футболке, на которую приклеил собственную версию логотипа любимого вуза. Рисунок представляет собой большие буквы U и T (University of Tennessee), начерченные детским почерком на листе бумаги и заштрихованные простым карандашом.

По словам его учительницы Лауры Снайдер (Laura Snyder), одноклассники начали издеваться над дизайном логотипа. «Какие-то девчонки, сидевшие рядом с ним за обедом, начали смеяться над символом. Он был подавлен», — рассказала Снайдер в Facebook.

Учительница сделала эту запись в социальной сети, чтобы найти знакомых, которые помогли бы ей купить настоящую фирменную футболку университета в подарок ребенку. Однако на ее публикацию обратили внимание в самом университете Теннеси. Принт настолько понравился руководству вуза, что его нанесли на футболки в качестве нового официального логотипа.

«У него отвисла челюсть, когда я сообщила ему, что его рисунок напечатали на настоящих футболках, и что люди действительно хотят их носить. Он заулыбался, расправил плечи, и я убеждена, что сегодня он стал намного увереннее в себе!» — поделилась учительница.

В настоящий момент эти футболки продаются на сайте школы. По данным университета, огромный поток заказов обрушил сервер онлайн-магазина. Часть средств, вырученных от продажи, пойдут на благотворительность.

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