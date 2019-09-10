Россиянок допустят до работы машиниста поезда в московском метро

Российские женщины смогут работать на должности машиниста поезда Московского метрополитена с января 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает «Интерфакс».
«Система управления поездом метро кардинально изменилась, никаких тяжелых операций не совершается. Если женщина управляет самолетом, то и поездом метро сможет», — отметил он, отметив, что ранее российское законодательство запрещало женщинам управлять поездами метро.
Ликсутов добавил, что стать машинистами поезда стремится множество женщин. В связи с этим он пообещал начать обучение по этой профессии в марте следующего года.
Ранее, в августе, министерство труда России более чем в четыре раза сократило перечень работ, запрещенных для женщин. «Критериями при пересмотре и актуализации перечня явились факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия», — говорилось в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Ограничения сняли на работу водителем большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной техники (фура, трактор, самосвал, КамАЗ) за исключением профессии машиниста строительной техники (бульдозер, экскаватор, автогрейдер). Женщины также смогут работать членами палубной команды (боцман, шкипер, матрос), кроме работ в машинном отделении, а также машинистами электропоездов и высокоскоростных поездов. Кроме того, они смогут заниматься верхолазными работами на высоте свыше 10 метров. Запрет также не распространяется на труд женщин в фармацевтической промышленности, медицинских организациях, научно-исследовательских лабораториях и организациях по оказанию бытовых услуг населению.
Официальный список 456 профессий из 38 отраслей, запрещенных для женщин в России, действует с 1974 года. Последняя действующая версия перечня, куда в том числе вошли профессии матроса, боцмана, машиниста электропоезда и водителя автобуса на междугородных и международных маршрутах, была утверждена в феврале 2000 года. ООН неоднократно признавала документ ущемляющим права женщин.