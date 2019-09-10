Россиянок допустят до работы машиниста поезда в московском метро

Российские женщины смогут работать на должности машиниста поезда Московского метрополитена с января 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает «Интерфакс».

Материалы по теме «Зачем тебе это? Давай ищи мужика и в декрет» Россиянки выбрали запрещенные для женщин профессии. Они пережили унижения и домогательства

«Система управления поездом метро кардинально изменилась, никаких тяжелых операций не совершается. Если женщина управляет самолетом, то и поездом метро сможет», — отметил он, отметив, что ранее российское законодательство запрещало женщинам управлять поездами метро.

Ликсутов добавил, что стать машинистами поезда стремится множество женщин. В связи с этим он пообещал начать обучение по этой профессии в марте следующего года.

Ранее, в августе, министерство труда России более чем в четыре раза сократило перечень работ, запрещенных для женщин. «Критериями при пересмотре и актуализации перечня явились факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия», — говорилось в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ограничения сняли на работу водителем большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной техники (фура, трактор, самосвал, КамАЗ) за исключением профессии машиниста строительной техники (бульдозер, экскаватор, автогрейдер). Женщины также смогут работать членами палубной команды (боцман, шкипер, матрос), кроме работ в машинном отделении, а также машинистами электропоездов и высокоскоростных поездов. Кроме того, они смогут заниматься верхолазными работами на высоте свыше 10 метров. Запрет также не распространяется на труд женщин в фармацевтической промышленности, медицинских организациях, научно-исследовательских лабораториях и организациях по оказанию бытовых услуг населению.

Официальный список 456 профессий из 38 отраслей, запрещенных для женщин в России, действует с 1974 года. Последняя действующая версия перечня, куда в том числе вошли профессии матроса, боцмана, машиниста электропоезда и водителя автобуса на междугородных и международных маршрутах, была утверждена в феврале 2000 года. ООН неоднократно признавала документ ущемляющим права женщин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru