Россиянок допустили до «мужских» профессий

Минтруд согласился допускать женщин к запрещенным для них профессиям в том случае, если работодатель гарантирует безопасность труда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР).

По словам главного технического инспектора ФНПР Алексея Безюкова, обновленный список запрещенных для женщин профессий с пунктом о гарантиях безопасности должен вступить в силу с 2021 года.

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Он отметил, что старый перечень работ с вредными факторами производства был утвержден почти 20 лет назад и не давал права женщинам работать на производствах, где есть угроза репродуктивному здоровью.

В настоящее время, как подчеркнул Безюков, документ потерял свою актуальность благодаря автоматизации и развитию технологий, существенно снизивших опасность причинения вреда здоровью работников.

В начале июня сообщалось, что Минтруд пересмотрит список из 456 видов работ, недоступных для женщин в России, и подготовит новый перечень уже из 98 профессий.

Так, женщины смогут водить большегрузы, служить на корабле, работать машинистками электропоездов, ремонтировать машины и заниматься другими профессиями, которые раньше были запрещены.

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