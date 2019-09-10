На древних свитках нашли следы загадочной технологии

Исследователи обнаружили следы неизвестной древней технологии, которая применялась при изготовлении свитков Мертвого моря возрастом около двух тысяч лет. Об этом сообщает издание Science Alert.

Ученые проанализировали химический состав крошечного фрагмента «Храмового свитка» шириной около 2,5 сантиметра. «Храмовый свиток» отличается от других манускриптов тем, что его текст был расположен на внутренней стороне кожи животного. При этом чернила были нанесены на внешний неорганический слой, чуть выше поверхности кожи. Исследователи обнаружили странную смесь серы, натрия и кальция, которой покрыли свиток до написания текста.

Состав неорганического покрытия, делающий свиток ярким и упругим, не соответствует соленой воде Мертвого моря, а значит, эта технология могла изначально применяться в другом регионе. Обычно очищенную, высушенную и растянутую кожу животных натирали морской солью, поэтому ученые могут определить регион, в котором был создан пергамент.

По словам специалистов, результаты указывают на то, что для изготовления свитков на древнем Ближнем Востоке использовалось несколько технологий. Это резко контрастирует с тем, что в средние века применялся лишь один метод.

Свитки Мертвого моря, которые называют также Кумранскими свитками, были найдены в пещерах недалеко от древнего поселения Кумран на Мертвом море в 1947 году. Свитки датируются периодом с III века до нашей эры по I век нашей эры. В них содержатся древнейшие библейские рукописи. Согласно одной из версий, их создавали ессеи — члены аскетической иудейской секты, жившие в Кумране. По другой версии, свитки были созданы в Иерусалиме и в I веке нашей эры привезены в пещеры Кумрана беженцами, спасавшимися от римлян.

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