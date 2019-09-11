Труп любимого диктатора вернули на родину

Тело бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе привезли на родину из Сингапура, где он ушел из жизни. Об этом сообщает Reuters.

Самолет с телом политика прилетел в международный аэропорт зимбабвийской столицы Хараре, названный его же именем. При выносе гроба, завернутого в национальный флаг, присутствовал военный почетный караул и начальники служб безопасности страны, нынешний президент Эммерсон Мнангагва, а также члены семьи — жена Грейс и дочь Бона. На взлетно-посадочной полосе находился конвой из внедорожников с номерами с именем бывшего лидера. К аэропорту также стеклись толпы людей.

Мнанангва выступил с речью. Он отметил, что весь народ Зимбабве скорбит, поскольку «погас тот свет, который привел страну к независимости». «В день, когда мы его похороним, то есть в воскресенье, я призываю вас (...) показать свою любовь к великому лидеру, который покинул нас», — обратился он к собравшимся.

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Тело Мугабе сначала привезут для прощания в военные казармы, а затем доставят в его роскошный дом, известный своей голубой крышей. Однако где именно будет похоронен бывший глава государства, пока неизвестно. По этому вопросу в стране активно ведутся споры между правительством и членами семьи умершего.

Мнангагва и его партия хотят похоронить Мугабе у национального памятника героям освободительной войны. Родственники же припоминают политикам свержение президента и желают предать тело земле в родной деревне Мугабе. Reuters сообщает, что борьба грозит сказаться на нынешнем главе государства, а также усилить раскол в рядах правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт».

Мугабе скончался 6 сентября от тяжелой болезни в возрасте 95 лет. После этого правящая в Зимбабве партия присвоила ему звание Национального героя.

Роберт Мугабе стал премьер-министром Зимбабве в 1980 году, когда страна обрела независимость. Спустя семь лет он упразднил эту должность и назначил себя президентом. Мугабе переизбирался на пост главы государства шесть раз и правил 30 лет, пока его не вынудили уйти в отставку после государственного переворота в ноябре 2017 года.

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