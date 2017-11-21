Президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку с поста главы государства. Об этом он написал в специальном письме, сообщает BBC News во вторник, 21 ноября.

Как уточняет The Independent, послание зачитал спикер парламента Якоб Муденда, новость была встречена ликованием депутатов. В документе говорится, что Мугабе принял решение уйти со своего поста добровольно ради обеспечения плавной передачи власти.

В свою очередь, Reuters передает, что жители столицы страны Хараре решение Мугабе также восприняли с восторгом. Горожане вышли на улицы, чтобы выразить свою радость.

Материалы по теме Дедушка старый, ему все равно Военные не дали старейшему диктатору мира править после смерти

Ранее 21 ноября парламент страны принял решение об импичменте Мугабе. У главы государства было 24 часа, чтобы сложить полномочия добровольно.

Пятью днями ранее Мугабе отказался уходить, настаивая на проведении выборов лидера правящей партии. Глава государства заявлял, что покинет пост только в том случае, если проиграет их, а пока он «единственный легитимный правитель».

Вечером 14 ноября вооруженные солдаты на бронетранспортерах заняли ключевые позиции в столице Зимбабве Хараре. На следующий день под стражу были взяты Мугабе и его жена Грейс, а также министр финансов Игнасиус Чомбо. Зимбабвийские военные отказались называть это военным переворотом, заявив о «бескровной коррекции». Мугабе правил страной с 1980 года.