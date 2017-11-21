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Президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку

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Роберт Мугабе
Роберт Мугабе

Президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку с поста главы государства. Об этом он написал в специальном письме, сообщает BBC News во вторник, 21 ноября.

Как уточняет The Independent, послание зачитал спикер парламента Якоб Муденда, новость была встречена ликованием депутатов. В документе говорится, что Мугабе принял решение уйти со своего поста добровольно ради обеспечения плавной передачи власти.

В свою очередь, Reuters передает, что жители столицы страны Хараре решение Мугабе также восприняли с восторгом. Горожане вышли на улицы, чтобы выразить свою радость.

Ранее 21 ноября парламент страны принял решение об импичменте Мугабе. У главы государства было 24 часа, чтобы сложить полномочия добровольно.

Пятью днями ранее Мугабе отказался уходить, настаивая на проведении выборов лидера правящей партии. Глава государства заявлял, что покинет пост только в том случае, если проиграет их, а пока он «единственный легитимный правитель».

Вечером 14 ноября вооруженные солдаты на бронетранспортерах заняли ключевые позиции в столице Зимбабве Хараре. На следующий день под стражу были взяты Мугабе и его жена Грейс, а также министр финансов Игнасиус Чомбо. Зимбабвийские военные отказались называть это военным переворотом, заявив о «бескровной коррекции». Мугабе правил страной с 1980 года.

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