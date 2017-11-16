Президент Зимбабве отказался подчиниться повстанцам и уйти в отставку

Президент Зимбабве Роберт Мугабе отказывается уходить в отставку. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в зимбабвийских спецслужбах.

Посредником на переговорах между Мугабе и военными, взявшими под контроль ситуацию в стране, выступает католический священник Фиделис Муконори.

По сведениям агентства, президент настаивает на проведении выборов лидера правящей партии «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» (ЗАНУ — ПФ). По словам главы государства, он покинет пост только в том случае, если проиграет выборы руководителя партии, а пока он «единственный легитимный правитель».

Вечером 14 ноября вооруженные солдаты на бронетранспортерах заняли ключевые позиции в столице Зимбабве Хараре. На следующий день под стражу были взяты Мугабе и его жена Грейс, а также министр финансов Игнасиус Чомбо.

Зимбабвийские военные отказались называть это военным переворотом, заявив о «бескровной коррекции». По словам представителей армии, глава государства и его семья находятся «в целости и сохранности».

Генерал-майор С.Б. Мойо объяснил, что цель военных — «преступники вокруг Мугабе, которые совершают преступления, вызывающие социальные и экономические проблемы в стране». Представители армии настоятельно призвали граждан республики «сотрудничать с военными на благо страны».