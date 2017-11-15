Военные Зимбабве заявили о нежелании свергать президента

Военные Зимбабве заявили, что не ставят перед собой задачи захватить правительство силовым путем и свергнуть президента страны Роберта Мугабе. По их утверждению, появившаяся бронетехника на улицах столицы Хараре «нацелена на криминальных элементов», передает BBC Breaking News в своем Twitter-аккаунте‏.

В свою очередь, Agence France Presse сообщает, что, по утверждению военных, распространенному по государственному телевидению, Мугабе находится в безопасности.

Ранее 15 ноября в Хараре военные захватили здание государственной телерадиокомпании ZBC, практически одновременно с этим в городе прогремели несколько взрывов.

14 ноября армейская бронетехника перекрыла несколько автомагистралей, ведущих в Хараре. Внутриполитическая ситуация в стране резко обострилась после того, как на прошлой неделе бессменный лидер Зимбабве Роберт Мугабе отправил в отставку вице-президента страны Эмерсона Мнангагва, который считался вероятным преемником главы государства.