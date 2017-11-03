В Зимбабве журналистку из США задержали за сравнение президента с гоблином

Полиция Зимбабве задержала журналистку из США Марту О'Донован, которая работает на Magamba TV. Об этом сообщает Reuters.

В одном из своих постов в Twitter журналистка сравнила главу государства Роберта Мугабаге с гоблином, аккаунт О'Донован на момент публикации заметки был заблокирован.

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Полиция пришла в квартиру О'Донован с обыском, у нее изъяли ноутбук. Полицейские пояснили, что расследуют дело «о подрыве авторитета или оскорблении президента».

Агентство уточняет, что это первое задержание с момента создания Министерства кибербезопасности в Зимбабве, которое мониторит соцсети.

В начале октября полиция Зимбабве задержала журналиста издания NewsDay за сообщение о том, что первая леди страны Грейс Мугабе передала в качестве пожертвования свою одежду, включая нижнее белье, сторонникам по правящей партии. Репортера Кеннета Ньянгани обвинили в совершении общественно опасного противоправного деяния. Ему грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф 200 долларов.

Гоблины — сверхъестественные человекоподобные создания, живущие, согласно западноевропейской мифологии, в подземных пещерах и не переносящие солнечного света. Их внешность описывается по-разному, встречаются упоминания длинных ушей, похожих на кошачьи глаз, а также длинных когтей на руках.