В Зимбабве создали «министерство WhatsApp»

Президент Зимбабве Роберт Мугабе распорядился создать министерство кибербезопасности, которое в том числе будет мониторить соцсети. Об этом сообщает BBC News. Пользователи соцсетей в шутку стали называть главу ведомства «министром WhatsApp».

Жители Зимбабве используют социальные медиа как основной инструмент общения и обмена новостями, в то время как «власти ограничивают свободу самовыражения» в стране, пишет издание. Также с помощью Facebook и Twitter зимбабвийцы собирают антиправительственные митинги (в Зимбабве больше десяти лет продолжается экономический кризис).

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Представитель Мугабе сказал, что президент придумал новое министерство «для борьбы с угрозой государству, которая основана на злоупотреблениях и незаконном поведении». Министром кибербезопасности стал Патрик Чинамаса, ранее руководивший минфином Зимбабве.

Большинство жителей Зимбабве (84 процента) имеют мобильные телефоны, 36 процентов пользуются мобильным интернетом, добавляет Washington Post. К июню 2017 года соцсеть Facebook использовали 850 тысяч зимбабвийцев, 5,2 миллиона человек пользуются WhatsApp. Всемирный банк оценивает число жителей африканской республики в 16,1 миллиона.

В 2016 году в соцсетях стал известен пастор Эван Маварира, который, как пишет Washington Post, «задавал в социальных медиа вопросы» о политике властей, благодаря чему обрел сторонников по всей стране. Мавариру после этого арестовали по обвинению в попытке свержения власти, но суд освободил его.