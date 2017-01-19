Креативная пиццерия из Зимбабве прославилась в сети своими шутками

Пользователи сети обратили внимание на официальный Facebook-аккаунт пиццерии Dominos из Зимбабве, в котором регулярно появляются шутливые записи о работе ресторана.

Пиццерия прославилась в интернете после того, как известный портал 9GAG опубликовал скриншот ее поста от 29 декабря. В нем сотрудники ресторана проклинают нагадившего под дверь посетителя и его потомков на миллиард лет.

С тех пор пиццерия пообещала расширить свой арсенал с помощью «итальянских ножей времен Второй мировой», поиронизировала над изящно солящим стейк турком и пострадавшим от взрыва электронной сигареты вейпером.

Узнав о своей популярности, пиццерия в шутку сообщила, что нашла нагадившего под дверь посетителя.

В итоге всего за несколько недель число подписчиков Dominos pizza Zimbabwe увеличилось до 88 тысяч человек. Пиццерия отпраздновала это, поместив на свой логотип портрет президента страны Роберта Мугабе.

Судя по геолокации в Facebook, в Зимбабве есть всего один ресторан Dominos — в столице Хараре.