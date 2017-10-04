Журналиста в Зимбабве арестовали из-за поношенных трусов первой леди

Полиция Зимбабве задержала журналиста издания NewsDay за сообщение о том, что первая леди страны Грейс Мугабе передала в качестве пожертвования свою одежду, включая нижнее белье, сторонникам по правящей партии. Об этом сообщает The Guardian.

Репортер Кеннет Ньянгани обвиняется в совершении общественно опасного противоправного деяния. Ему грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в 200 долларов.

Международные правозащитные организации призвали освободить журналиста и обвинили власти Зимбабве в попытках запугивания и преследования сотрудников СМИ. «Арест ... является преднамеренным шагом, (...) чтобы удержать их [репортеров] от выполнения своей работы», — сказал исполнительный директор местного отделения Amnesty International Кузин Зилала.

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The Guardian утверждает, что данный скандал может быть связан с тайной борьбой за власть в окружении престарелого президента страны Роберта Мугабе, которому исполнилось 93 года. В случае его кончины, основными претендентами на пост главы государства становятся его жена Грейс и вице-президент Эмерсон Мнангагва, имеющий серьезную поддержку в спецслужбах страны.

15 августа сообщалось, что находившаяся с частной поездкой в ЮАР Грейс Мугабе избила 20-летнюю модель Габриэллу Энгельс. Гнев первой леди вызвало появление девушки в ее гостиничном номере в обществе сыновей Мугабе. Энгельс написала заявление в правоохранительные органы. Грейс сама явилась в полицию, чтобы дать объяснения. Южноафриканские стражи порядка не стали ее задерживать, так как она добровольно пошла на сотрудничество с органами правопорядка.