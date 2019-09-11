Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает РИА Новости.

По его словам, в Кремле не склонны преувеличивать значения светских мероприятий, а также проецировать высказывания отдельных спикеров на настроения в обществе. «Это было бы ошибочно. Было бы непрофессионально ассоциировать это с общим настроем. У этих точек зрения есть очень много оппонентов, которые не менее аргументированно могли бы разбить эти тезисы», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента заявил, что глава государства не смотрел документальный фильм Дудя о Беслане. «Я смотрел, президент — нет. Воздержусь от комментариев», — отметил он.

Ранее 11 сентября Дудь и Серебренников стали обладателями премии журнала GQ «Человек года». Во время награждения журналист со сцены Московской государственной консерватории имени Чайковского выступил с речью, в которой попросил зрителей и участников церемонии не молчать о политических проблемах в России.

Кирилл Серебренников заявил, что людьми года нужно признать тех, кто «бился за справедливость». «Я бы назвал людьми года тех, кто договорился об обмене заключенными (с Украиной — прим. «Ленты.ру»), тех, кто не дал посадить [журналиста "Медузы"] Ваню Голунова, тех людей, которые выходят и бьются за справедливость и дают возможность в нашей стране жить здравому смыслу, порядочности, честности, надежде», — сказал режиссер во время награждения.

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