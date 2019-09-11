Дудь стал «Человеком года» по версии GQ и призвал не молчать о беспределе

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь в третий раз стал обладателем премии журнала GQ «Человек года», сообщается на сайте издания.

Дудя признали главным лицом российского YouTube. Он получил приз в номинации «Лицо с экрана» за работу в качестве режиссера документальных фильмов. В 2019 году Дудь выпустил несколько документальных картин, в частности, фильм «Беслан» к 15-летней годовщине трагедии в школе Северной Осетии. За три дня он набрал почти 9,5 миллиона просмотров. В апреле 2019 года Дудь выпустил трехчасовой документальный фильм «Колыма — родина нашего страха», посвященный жертвам сталинских репрессий. Оба проекта вызвали общественный резонанс.

Во время награждения Дудь со сцены Московской государственной консерватории имени Чайковского выступил с речью, в которой попросил зрителей и участников церемонии не молчать о политических проблемах в России.

«У меня есть просьба. Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать», — заявил Дудь.

По его словам, «молчание уже перестало быть спасительным берегом» и «если ты молчишь, то не значит, что ты в домике». «Прийти могут в любой домик, даже если этот домик находится на Рублево-Успенском шоссе», — подчеркнул журналист.

Дудь стал лауреатом награды в третий раз. Первую премию GQ он получил как спортивный тележурналист.

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