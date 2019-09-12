Банкам разрешат не делиться доходами россиян

Специальное бюро кредитных историй, которые будут участвовать в расчете долговой нагрузки россиян и передавать информацию банкам, не получат доступ к информации о доходах клиентов кредитных учреждений. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, сообщает РИА Новости.
Он пояснил, что при расчете показателя долговой нагрузки «есть числитель, есть знаменатель». «Бюро кредитных историй будут рассчитывать числитель», — сказал он. Между тем доступ к знаменателю — информации о доходах россиян — будут иметь только банки. И именно они будут рассчитывать итоговый показатель долговой нагрузки.
По словам Аксакова, необходимость в специальных бюро кредитных историй возникла из-за того, что сейчас данные о кредитах заемщиков разбросаны по разным бюро.
Ранее газета «Известия» сообщала, что специальные бюро кредитных историй, которые появятся в России, получат доступ к данным о доходах россиян. Предполагается, что услуга расчета долговой нагрузки будет платной.