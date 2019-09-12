Банкам разрешат не делиться доходами россиян

Специальное бюро кредитных историй, которые будут участвовать в расчете долговой нагрузки россиян и передавать информацию банкам, не получат доступ к информации о доходах клиентов кредитных учреждений. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, сообщает РИА Новости.

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Он пояснил, что при расчете показателя долговой нагрузки «есть числитель, есть знаменатель». «Бюро кредитных историй будут рассчитывать числитель», — сказал он. Между тем доступ к знаменателю — информации о доходах россиян — будут иметь только банки. И именно они будут рассчитывать итоговый показатель долговой нагрузки.

По словам Аксакова, необходимость в специальных бюро кредитных историй возникла из-за того, что сейчас данные о кредитах заемщиков разбросаны по разным бюро.

Ранее газета «Известия» сообщала, что специальные бюро кредитных историй, которые появятся в России, получат доступ к данным о доходах россиян. Предполагается, что услуга расчета долговой нагрузки будет платной.

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