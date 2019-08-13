Состоятельность россиян посчитают по новой шкале

Банк России рассматривает возможность изменения системы оценки индивидуального кредитного рейтинга (ИКР) россиян — физических лиц. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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По данным издания, инициатива обсуждалась на встрече регулятора с банками и представителями бюро кредитных историй. Пока каждое бюро подсчитывает ИКР самостоятельно, имеет собственные методики расчета и шкалы оценки качества заемщика. Однако в ЦБ считают, что это делает анализ и сопоставление данных сложным для потребителей.

В июне обсуждался вопрос о едином механизме расчета кредитного рейтинга, однако рынок воспротивился идее, так как переход на единый механизм — негативная практика, поскольку она снизит конкуренцию на рынке и ухудшит качество услуг.

Как отмечает издание, регулятор услышал банки и бюро кредитных историй. В связи с этим наиболее вероятным решением проблемы стало введение единой шкалы, в рамках которой можно будет сопоставить рейтинги разных бюро кредитных историй, оценить качество заемщика и его шансы получить кредит. Шкалу планирует разработать Центробанк.

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